СБУ уверяет, что мечеть в Одессе пытались поджечь по заданию спецслужб РФ

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении двух экстремистов, задержанных при попытке поджога исламской мечети в Одессе в канун Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины в июне этого года, сообщается на сайте СБУ.

«Досудебное следствие установило, что злоумышленники действовали по заданию спецслужб страны-агрессора. Акцию планировали совершить ради дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, нарушения общественной безопасности, устрашения населения, разжигания расовой и межнациональной розни», — говорится в сообщении.

Действия задержанных квалифицированы по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.1 ст.14 ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, предусматривающих до 15 лет лишения свободы. Обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщалось, в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога мечети с использованием двух бутылок с зажигательной смесью. СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.