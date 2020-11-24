Ученые выяснили, как какао и шоколад действуют на мозг

Исследователи выяснили, что благотворное действие какао и шоколада на мозг человека связано с тем, что в них есть уникальный набор флаванолов — растительных антиоксидантов, которые улучшают работу его мелких кровеносных сосудов. Статью с результатами исследования опубликовал научный журнал Scientific Reports.

«Флаванолы есть во многих фруктах и овощах, а также и в какао-бобах. Они придают плодам их яркую раскраску, а при попадании в организм человека улучшают работу сосудов. Мы решили проверить, влияют ли эти вещества на работу кровеносной системы мозга и если да, будут ли эти улучшения влиять на умственую активность», — рассказала Катарина Рендейро, диетолог из Бирмингемского университета (Великобритания) и один из авторов исследования.

Шоколад обладает не только уникальным вкусом, но и множеством полезных для организма свойств. В частности, он укрепляет сердце, уменьшает шансы развития диабета и инсульта, а также стимулирует работу клеток мозга. Ученые пытаются выделить те компоненты шоколада, которые благотворно действуют на мозг и другие органы, благодаря чему можно было бы повторить этот эффект без риска заполучить ожирение и кариес.

Рендейро и ее коллеги сделали большой шаг к решению этой проблемы. Они изучили, как присутствующие в шоколаде флаванолы, растительные пигменты и фитогормоны влияют на работу мозга двух десятков здоровых мужчин-добровольцев без вредных привычек возрастом от 18 до 40 лет.

Ученые предлагали добровольцам выпить две порции какао, в одной из которых было много флаванолов, а в другой — почти не было. После этого ученые оценили качество кровоснабжения мозга добровольцев, попросив их подышать несколько минут воздухом с высокой концентрацией СО2 и решить несколько простых и сложных задач на сообразительность.

Как объясняют исследователи, благодаря такому необычному приему можно очень точно оценить качество кровоснабжения мозга. Это связано с тем, что нервная система человека крайне уязвима к нехватке кислорода и избытку углекислого газа в окружающей среде. Поэтому даже если в воздухе CO2 будет относительно немного — около 4-5% — человек может уже потерять сознание и испытывать другие нарушения в работе мозга.

Употребление какао с большим количеством флаванолов, значительно снизило силу действия углекислого газа на мозг добровольцев. Благодаря этому они решали тяжелые задачи на 11% быстрее тех участников эксперимента, которые пили какао без флаванолов.

Эти различия были связаны с тем, что сердце и кровеносные сосуды мозга людей, которые пили полноценное какао, гораздо активнее реагировали на повышение концентрации СО2 в крови и ускоряли движение крови через мозг, компенсируя недостаток кислорода.

«У людей, которые пили какао с большой концентрацией флаванолов, уровень максимального снабжения мозга кислородом был примерно в три раза выше. Их сосуды начинали реагировать на избыток углекислого газа на минуту раньше, чем у второй группы участников опытов. В целом все это указывает на то, что шоколад и какао улучшают умственные способности, нормализуя работу сосудов мозга», — подытожила Рендейро.