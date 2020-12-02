НАТО обвинило Россию в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море, организация отвечает на это усилением своего присутствия в этом регионе, заявил по итогам второго дня заседаний генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы рассмотрели ситуацию в области безопасности в Черном море, которое имеет стратегическое значение. Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму, и все активнее развертывает силы в регионе Черного моря. НАТО отвечает на это усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе», — сказал он.

Столтенберг добавил, что главы МИД НАТО согласовали дальнейшие шаги по укреплению диалога с Грузией и Украиной.

Ранее Столтенберг заявлял, что регион Черного моря имеет стратегическую важность для НАТО, альянс тесно сотрудничает с партнерами — Грузией и Украиной. Он также обвинил Россию в нарушении территориальную целостности Украины и Грузии, отметив усиление российского военного присутствия в Крыму.

Столтенберг выразил необходимость для НАТО в дальнейшем укреплять свое присутствие в регионе.