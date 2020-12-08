США в 2020 году продали Украине оружия на рекордную сумму

Соединенные Штаты в рамках программы зарубежных военных поставок продали Украине в 2020 финансовом году продукцию на сумму $510 млн, что стало самым крупным показателем за все время. Об этом свидетельствуют сведения, содержащиеся в обнародованном в понедельник докладе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США.
Согласно его информации, показатель для Украины в 2020 году составил $510,5 млн по сравнению с $272,4 млн в 2019-м, $250,7 млн в 2018-м, $207,7 млн в 2017-м и $226,5 млн в 2016-м. За все предыдущие годы, как отмечается в докладе, общая стоимость поставок вооружений Киеву составила $179,2 млн. Данные в документе приводятся для всех стран начиная с 1950 года.
Кроме того, как отмечается в докладе, в 2020 году США поставили военную продукцию Литве на сумму $136,5 млн, Грузии — $62,8 млн, Латвии — $38,1 млн, Молдове — $11,5 млн, Туркменистану — $1,3 млн, Казахстану — $1 млн, Эстонии — $610 тыс., Азербайджану — $509 тыс., Армении — $2 тыс.
Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности входит в структуру Пентагона и отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.
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