Посольство Израиля считает антисемитизмом инцидент с ханукией в Киеве

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион считает инцидент с ханукией на Контрактовой площади в Киеве актом антисемитизма. Посол призвал украинские правоохранительные органы привлечь вандала к ответственности.
Об этом Лион написал на своей странице в Twitter.
Также израильский посол призвал украинских чиновников отреагировать на инцидент.
«Я решительно осуждаю акт антисемитизма, который произошел 10 декабря в Киеве. Призываю украинских чиновников присоединиться к моему осуждению и быстро привлечь лицо к ответственности», — подчеркнул он.
Антисемитизм в правонарушении, которое на этой неделе совершили на Контрактовой площади, увидели и в посольстве Великобритании в Украине.
«Это самый обычный антисемитизм. Это разжигание расовой ненависти, которой нет места в демократической Украине. Я призываю полицию Киева провести расследование», — написала британский посол Мелинда Симонс в Twitter.
На ситуацию уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, осудив нападение на ханукию в Киеве и приветствовал быструю реакцию правоохранительных органов.
«Сейчас ему (вандалу — ред.) грозит уголовная ответственность, и я уверен, что справедливость будет установлена. В Украине нет места для антисемитизма», — написал глава МИД в Twitter.
Кроме того, в ответ на реакцию главы украинского МИД посол Израиля призвал Украину принять определение антисемитизма, которое разработал Международный альянс памяти жертв Холокоста (IHRA).
Напомним, 10 декабря в Киеве на Контрактовой площади мужчина повалил ханукию, установленную к еврейскому празднику Хануки, который отмечается с 10 до 18 декабря. Он также опубликовал видеоролик, на котором слышно, как он выкрикивает антисемитские лозунги. Правоохранители установили правонарушителя, а также возбудили дело по факту хулиганства.
Позже полиция сообщила мужчине, который повалил ханукию, о подозрении по факту разжигания религиозной вражды и ненависти. Правонарушителю грозит до 3 лет за решеткой.
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