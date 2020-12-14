Расследователи раскрыли имена агентов ФСБ, участвовавших в отравлении Навального

Совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel установило имена и звания сотрудников ФСБ, отравивших Алексея Навального «Новичком».
Расследователи говорят, что отравление в Томске было второй попыткой покушения на Навального. За два месяца до этого те же агенты совершили покушение на оппозиционера в Калининграде. В этом инциденте едва не убили супругу политика Юлию Навальную.
Ключевую исполнительную роль сыграло спецподразделение Института криминалистики ФСБ.
«После того как The Insider и Bellingcat через биллинги телефонных разговоров отравителей Скрипаля удалось установить, что „Новичок“ сотрудники ГРУ получали из НЦ „Сигнал“, стало возможным расследовать и другие отравления. Анализируя биллинги телефонных переговоров директора НЦ „Сигнал“ Артура Жирова, полученные Bellingcat, удалось определить ряд сотрудников ФСБ, поддерживающих с ним регулярное общение. Именно так нам удалось выйти на Институт криминалистики ФСБ, сотрудники которого (как показали, в свою очередь, их биллинги) и были основными исполнителями отравления», — говорится в расследовании, опубликованном The Insider.
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