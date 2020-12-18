Главу Госрезерва и его первого зама назначат без конкурса

Главу Госагентства резерва Украины и его первого заместителя по предложению министра экономики Игоря Петрашко назначат без конкурса путем заключения контракта.
Об этом говорится в распоряжениях правительства от 16 декабря № 1571-р и № 1572-р.
Согласно документам, правительство согласилось с предложением Петрашко о необходимости назначения на вакантную должность главы Госрезерва и его первого заместителя путем заключения контракта о прохождении государственной службы.
Также Кабмин определил Петрашко уполномоченным лицом для проведения собеседований.
Отметим, что ранее Кабмин утвердил особый порядок назначения на должности госслужбы на период карантина, согласно которому разрешается назначения руководителей госорганов без проведения конкурса.
В мае Кабинет министров уволил с должности председателя Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого и возложил временное исполнение обязанностей руководителя Госрезерва на заместителя Погорелого Никиту Барабаша.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016