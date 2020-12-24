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Трамп не подписал документ с санкциями по «Северному потоку-2»
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Трамп не подписал документ с санкциями по «Северному потоку-2»
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Трамп не подписал документ с санкциями по «Северному потоку-2»

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Трамп не подписал документ с санкциями по «Северному потоку-2»

Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет. Он включал в себя в том числе новые санкции против проекта строительства российского газопровода «Северный поток-2».

При этом президент назвал проект «подарком Китаю и России», так как, по мнению Трампа, документ не включает «критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности», передает Reuters. Он также раскритиковал проект за положения, задевающие ветеранов и военную историю. «Проект противоречит усилиям моей администрации, которые нацелены на то, чтобы интересы США стояли на первом месте как в вопросах национальной безопасности, так и во внешней политике», — заявил президент.

Проект военного бюджета предусматривает выделение $740 млрд на нужды Пентагона. Кроме того, в документ были включены новые ограничения в отношении «Северного потока-2». Если он будет принят в текущей редакции, санкции против проекта будут расширены: под них попадут компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также ограничения коснутся компаний, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также их модификации или допоборудование.

Помимо этого проект военного бюджета предусматривает выделение военной помощи Украине в размере $250 млн, меры по сдерживанию России и Китая и подготовку военнослужащих в Восточной Европе.

Трамп ранее уже угрожал наложить вето на данный проект. Он заявлял, что законодатели не внесли в него пункт об отмене статьи 230 закона об этике в сфере коммуникаций, которая позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей. По словам президента, данный закон угрожает безопасности США и честному проведению выборов в стране. Он также заявил, что Китай «выиграет больше всех», если проект военного бюджета будет принят в его нынешнем варианте.

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Документ ранее набрал в обеих палатах конгресса США более двух третей голосов, что служит сигналом, что законодатели смогут в будущем преодолеть вето Трампа. Для этого палата представителей и сенат должны проголосовать за отмену решения президента до полудня 3 января. Собрание нижней палаты конгресса США запланировано на 28 декабря, сенат должен проголосовать после возвращения с рождественских каникул 29 декабря. Законодатели ранее отмечали, что ради этого готовы сократить свой отдых.

США, Дональд Трамп, Северный поток-2
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