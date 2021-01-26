Войти
Украина в феврале может получить вакцины от COVAX
официально
Украина в феврале может получить вакцины от COVAX
Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в армии США
решение
Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в армии США

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

регулирование
RSS

НБУ утвердил новые требования к определению банками размера кредитного риска

325
НБУ утвердил новые требования к определению банками размера кредитного риска

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил новые требования к определению банками размера кредитного риска по активным банковским операциям, сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

«В общем эти изменения, наряду с упрощением подходов к оценке кредитного риска, будут обеспечивать сохранение требований к основательной оценке уровня кредитного риска. Они будут способствовать расширению возможностей кредитования, в частности, в сегментах малого бизнеса и ипотеки — ключевых направлениях банковского кредитования в 2021 году», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.

НБУ также разрешил банкам учитывать доходы членов семьи при оценке финансового положения заемщика для предоставления ипотечного кредита.

«Поскольку довольно часто приобретение жилья в ипотеку осуществляется за средства супругов, учет доходов члена семьи должника позволит качественнее оценить реальную платежеспособность семьи и сделает ипотеку доступной», — пояснил замглавы.

По его словам, регулятор также разрешил банкам не проводить самостоятельно обзор состояния жилищной ипотеки физлиц при наличии договора обязательного страхования ипотеки, что повлияет на снижение издержек банков на сопровождение кредитов.

Кроме того, Гелетей сообщил, что НБУ разрешил банкам оценивать по упрощенной процедуре активы (кроме инвестиционных проектов и ценных бумаг) должника, совокупный объем задолженности которого не превышает 0,1% от основного капитала банка. В частности, это касается ипотеки и кредитования малого бизнеса.

«Такие изменения основываются на регламенте Европейского Союза по определению критериев регуляторных рисков розничных активов. Соответственно, банки смогут оценивать активы должников с низким объемом задолженности без постоянного анализа их финансового положения — на основании состояния обслуживания долга», — пояснил замглавы.

Он добавил, что под упрощенную процедуру оценки будут подпадать небольшие кредиты с тех сегментов, где банк еще не успел накопить большой кредитный портфель, что, по оценкам Нацбанка, снизит расходы банков на сопровождение таких кредитов и будет способствовать ускорению кредитования.

Помимо этого, центробанк снизил значение нижней границы PD (вероятность дефолта) при расчете размера кредитного риска по кредитам должников-юрлиц на групповой основе — до уровня 0,005 (с 0,02), что соответствует значению нижней границе диапазона, установленной для оценки кредитного риска на индивидуальной основе, сообщил Гелетей.

Со ссылкой на оценки НБУ он указал, что такое изменения снимет лишнюю нагрузку с капиталов банков, в то же время не будут генерировать дополнительные риски, поскольку банки, принимая решение об использовании значения другой границы PD, будут основываться на внутренних документах, предварительно согласованных регулятором.

Читайте также: ЕС выделит €1,4 млрд на поддержку стран-партнеров в 2021 году, Украине достанется лишь незначительная часть

Гелетей добавил, что Нацбанк разрешил банкам определять класс группы юрлиц на основании рейтинга по международной шкале материнской компании-контроллера, что упростит банкам оценку заемщиков, имеющих материнские компании с высокими международными рейтингами и повлияет на приближение оценки кредитного риска таких должников к международным.

Замглавы центробанка сказал, что соответствующие изменения могут повлиять на повышение инвестиционной привлекательности Украины для инвесторов.

НБУ, кредитование
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 26 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Ростислав Попович
Ростислав Попович
адвокат

«Цікава» в нас країна, веселі в нас керівники…

Високопосадовці нам постійно говорять, що в нас нібито правова держава, в якій нібито верховенство права, як записано в статті 8 Основного закону. Крім того, є ще стаття 3 Конституції, згідно якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Все ясно і чітко прописано. Але на словах наші можновладці пафосно розповідають про прописні істини з Основного Закону. А коли це невигідно, то вони відразу забувають і про Конституцію, і про всі інші закони.
Дариус Фору
Дариус Фору
публицист, предприниматель

План всей жизни. Как распланировать свои дни, месяцы и годы

У нас так много возможностей и блестящих вещей, которые привлекают наше внимание, что мы часто оказываемся парализованы нерешительностью. Многие из нас просто блуждают без ясной цели. С помощью планирования вы можете избежать бесполезной траты времени и бесцельности.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Зависть управленческих «нулей»

Вопрос «А нужны ли нам все эти «новые лица», которые на поверку оказываются политическими жуликами, обманувшими наши надежды на мир?», уже давно перешел в разряд риторических. Потому как не требует ответа. Ответ давно известен адекватной Украине.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016