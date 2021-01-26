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ЕС выделит €1,4 млрд на поддержку стран-партнеров в 2021 году, Украине достанется лишь незначительная часть

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ЕС выделит €1,4 млрд на поддержку стран-партнеров в 2021 году, Украине достанется лишь незначительная часть

Евросоюз на 60% расширит свой годовой бюджет по предоставлению гуманитарной помощи третьим странам, выделив на эти нужды €1,4 млрд в 2021 году. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Еврокомиссии.

«Мы наблюдаем рост мировых гуманитарных потребностей на фоне пандемии. ЕС является крупнейшим мировым донором гуманитарной помощи и намерен в 2021 году расширить свой бюджет на эти нужды на 60%, доведя его до €1,4 млрд», — говорится в заявлении.

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Основной объем помощи — €505 млн — пойдет в страны Африки, еще €385 млн — в страны Ближнего Востока и Турцию, в первую очередь — на нужды беженцев из Сирии. Для Украины, государств Западных Балкан и закавказских государств выделено €28 млн.

ЕС, помощь
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Вторник, 26 января 2021
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