Европейский инвестбанк может помочь с сетями водоснабжения

На встрече представителей Министерства развития общин и территорий и Европейского инвестиционного банка было отмечено, что стороны могут сотрудничать в направлении улучшением сетей водоснабжения.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Сообщается, что стороны обсудили состояние текущих проектов и коснулись новых направлений будущего сотрудничества. Одним из них может стать улучшение, реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения в нашей стран.
«На сегодня в Украине только 30% сельских населенных пунктов обеспечены централизованным питьевым водоснабжением. В девяти регионах Украины по сей день используется привозная питьевая вода, поэтому вопрос ремонта и реконструкции сетей водоснабжения требует немедленного решения», — говорится в сообщении.
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев подчеркнул, что для решения проблемы такого масштаба чрезвычайно полезным будет опыт и ресурсы партнеров из Европейского инвестиционного банка.
«На начальном этапе Минрегион выступит, как коммуникатор между местными властями и Банком и фактически создаст площадку для дальнейшей работы, которая в результате положит начало решения проблемы с поставками питьевой воды», — отметил он.
Вместе с Европейским инвестиционным банком Минрегион реализует три проекта на общую сумму финансирования 615,5 миллиона евро. Они направлены на восстановление муниципальной инфраструктуры и социальной инфраструктуры.
В прошлом году, начато еще два проекта: «Энергоэффективность общественных зданий в Украине» и «Программа по восстановлению Украины», которые сейчас на стадии ратификации.
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