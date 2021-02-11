Синоптики прогнозируют в этом году позднюю весну

Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что весна в Украине в этом году будет поздней. Значительное потепление ожидается в середине марта.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
«Весна непременно будет. Где-то в марте. Скорее всего, до середины марта, может, уже повернет на весну», — сказала она.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, антициклон принесет в Украину сильное похолодание. Самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля, когда ночная температура упадет до 18-24 градусов, на севере до 26-27 градусов мороза. Предварительные расчеты не исключают потепления до нуля градусов около 20 февраля. В то же время наиболее точный прогноз возможен только за два — три дня до конкретной даты, максимум — за пять суток.
Напомним, что среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.
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