В Китае запретили вещание телеканала BBC

Регулятор КНР запретил вещание телеканала BBC World News на территории Китая. Как сообщил в четверг телеканал CGTN, об этом говорится в заявлении китайского управления радио и телевидения.

Как отмечается в публикации, регулятор считает, что телеканал британской вещательной корпорации нарушает принцип достоверности и непредвзятости.

На прошлой неделе МИД Китая потребовал от BBC World News публичных извинений за «неправдоподобные новости и политизацию пандемии нового коронавируса». Это случилось после того, как в конце января BBC World News опубликовала репортаж, в котором отмечается, что власти КНР «на протяжении недель утверждали, что вспышка COVID-19 под контролем», когда вирус уже получил широкое распространение.

Кроме того, на прошлой неделе британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского CGTN, вещающего на английском языке. Как уточняется в распространенном заявлении, держатель лицензии Star China Media Limited якобы не контролирует редакционную политику данной телекомпании и тем самым нарушает законодательство Великобритании.