В Китае запретили вещание телеканала BBC

Регулятор КНР запретил вещание телеканала BBC World News на территории Китая. Как сообщил в четверг телеканал CGTN, об этом говорится в заявлении китайского управления радио и телевидения.
Как отмечается в публикации, регулятор считает, что телеканал британской вещательной корпорации нарушает принцип достоверности и непредвзятости.
На прошлой неделе МИД Китая потребовал от BBC World News публичных извинений за «неправдоподобные новости и политизацию пандемии нового коронавируса». Это случилось после того, как в конце января BBC World News опубликовала репортаж, в котором отмечается, что власти КНР «на протяжении недель утверждали, что вспышка COVID-19 под контролем», когда вирус уже получил широкое распространение.
Кроме того, на прошлой неделе британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского CGTN, вещающего на английском языке. Как уточняется в распространенном заявлении, держатель лицензии Star China Media Limited якобы не контролирует редакционную политику данной телекомпании и тем самым нарушает законодательство Великобритании.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016