Дуров рассказал, как именно будет функционировать реклама в Telegram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил, по какой схеме пользователям будет предлагаться реклама. Об этом он написал в своем блоге.

В приватных и групповых чатах никогда не появится реклама, обещал он. Бизнесмен отметил, что показ рекламы коснется массовых публичных Telegram-каналов, построенных по принципу вещания «один ко многим», число подписчиков которых может достигать миллионов и которые «имеют мало общего с традиционным обменом сообщениями». «Таким образом, пользователи, отказывающиеся от старых приложений в пользу Telegram, не увеличивают количество рекламы в своей жизни», — пояснил он.

Дуров подчеркнул, что пользовательские данные не будут использоваться для таргетинга рекламы, и назвал этот способ сбора личных данных аморальным. Так, отметил основатель мессенджера, поступают в WhatsApp и Facebook. «Нам нравится подход сервисов, заботящихся о конфиденциальности, таких как DuckDuckGo: монетизация без сбора информации о пользователях. Таким образом, если мы вводим рекламу по каналам «один ко многим», она будет контекстной — на основе темы канала, а не на основе каких-либо пользовательских данных», — заявил Дуров.

Он также сообщил, что разработчики Telegram исправили схему показа рекламы, которая уже есть. По словам Дурова, создатели контента в Telegram уже монетизируют его, продавая рекламные сообщения в своих каналах. «Это хаотичный рынок с множеством сторонних рекламных сетей, продвигающих навязчивую рекламу, которая создает негативное впечатление у пользователей. Мы хотим исправить эту ситуацию», — выразил надежду предприниматель, добавив, что Telegram намерен предложить владельцам каналов альтернативу с учетом конфиденциальности.

«Пользователи смогут отказаться от рекламы, но я считаю, что реклама с учетом конфиденциальности — это хороший способ для владельцев каналов монетизировать свои усилия в качестве альтернативы донатам или подпискам, которые мы также разрабатываем, чтобы предложить им», — пояснил он.

Дуров резюмировал, что конечная цель Telegram — создание нового класса контентмейкеров, которые будут финансово устойчивыми и свободными в выборе стратегии, лучше всего подходящей для их подписчиков: «Традиционные социальные сети слишком долго эксплуатируют пользователей и издателей с помощью чрезмерного сбора данных и манипулятивных алгоритмов. Пора это изменить».

В конце прошлого года Дуров объявил о начале монетизации Telegram. Предприниматель заявил, что в 2021 году в мессенджере появится официальная рекламная платформа, с доходов от которой он рассчитывает окупить расходы на серверы. Доступ обычных пользователей ко всем существующим сервисам Telegram и дальше будет бесплатным, утверждал он.