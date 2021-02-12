Кое-где в Украине намело более метра снега

Украинские метеорологи выложили карту с данными высоты снежного покрова.

Больше всего снега выпало на Франковщине и в Ужгороде — 112 и 87 сантиметров соответственно.

На Черниговщине — до 49 сантиметров, на Львовщине — 49.

Высокий снег также в Тернопольской области — 42 и Житомирской — 40.

В Киеве и области сугробы достигли в высоту 36 сантиметров.

Меньше всего снега выпало на востоке и юге страны.

В Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму снега нет, а на Херсонщине снежный покров составляет менее сантиметра.

Напомним, что в Украине сохранятся сложные погодные условия (снег, метели) с понижением температуры воздуха. В течение суток ожидается 6-11° мороза, в западных областях до 14°, в Карпатах около 20° мороза.