Кое-где в Украине намело более метра снега

Украинские метеорологи выложили карту с данными высоты снежного покрова.
Больше всего снега выпало на Франковщине и в Ужгороде — 112 и 87 сантиметров соответственно.
На Черниговщине — до 49 сантиметров, на Львовщине — 49.
Высокий снег также в Тернопольской области — 42 и Житомирской — 40.
В Киеве и области сугробы достигли в высоту 36 сантиметров.
Меньше всего снега выпало на востоке и юге страны.
В Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму снега нет, а на Херсонщине снежный покров составляет менее сантиметра.
Напомним, что в Украине сохранятся сложные погодные условия (снег, метели) с понижением температуры воздуха. В течение суток ожидается 6-11° мороза, в западных областях до 14°, в Карпатах около 20° мороза.
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