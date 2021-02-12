Активнее всего на русский язык жалуются жители Киева

605 жалоб и обращений граждан поступило в Секретариат уполномоченного по защите государственного языка (языкового омбудсмена) с 16 января по 11 февраля текущего года.
«С 16 января по 11 февраля 2021 года к уполномоченному по защите государственного языка относительно защиты прав на получение информации и услуг на государственном языке, устранения препятствий и ограничений в пользовании государственным языком, предоставление консультаций и дополнительной информации обратилось 605 граждан из разных уголков Украины», — говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена.
Отмечается, что больше всего обращений и жалоб продолжает поступать из Киева и Киевской области (276). В восточных, южных и западных областей Украины — незначительное количество возможных нарушений (Луганская область — 7, Николаевская — 6, Донецк — 4, Тернопольская — 4, Херсонская, Ровенская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Хмельницкая области — по 2 обращения).
Подавляющее большинство (281) обращений касается отсутствия украинской версии веб-сайтов о предоставлении услуг сайтов Интернет-магазинов. Еще 126 граждан пожаловались на нарушение своих прав, препятствие и ограничение в пользовании государственным языком в сфере обслуживания. Больше всего таких нарушений (53) выявлено киевлянами.
Кроме того, продолжает поступать информация об использовании государственного языка некоторыми депутатами местных советов городов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожье, а также о возможных нарушениях языкового законодательства в сфере образования.
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