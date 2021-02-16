Германия рассчитывает убедить США отказаться от санкций против «Северного потока – 2»

Германия ведет работу над решением, которое должно убедить администрацию президента США Джо Байдена отказаться от санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом во вторник сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, в частности, немецкие политики рассматривают возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть «Северный поток — 2», если Россия, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему. «Как только „Северный поток — 2“ будет завершен, у нас будет возможность остановить подачу газа, когда мы сочтем это необходимым. Таким образом мы можем получить совершенно иную возможность оказывать влияние на Россию», — считает депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Андреас Ник.

Как отмечает FT, в Берлине надеются, что с приходом Энтони Блинкена на пост госсекретаря США в отношении «Северного потока — 2» Вашингтоном будет выбран иной подход. Газета в этой связи обращает внимание на популярность среди немецких экспертов книги Блинкена «Союзник против союзника: Америка, Европа и сибирский трубопроводный кризис» (Ally Versus Ally: America, Europe, and the Siberian Pipeline Crisis), изданной в 1987 году. В ней рассматривается скандал, разгоревшийся между США и Европой в начале 1980-х годов из-за нового трубопровода, необходимого для поставок газа из Советского Союза в Европу. В 1981 году администрация президента США Рональда Рейгана ввела санкции в отношении этого проекта, что привело к одному из самых тяжелых кризисов в трансатлантических отношениях времен холодной войны. В своей работе Блинкен утверждал, что Вашингтону важнее заботиться о своих союзниках, чем диктовать им условия ведения экономических отношений с Москвой.

Издание также подчеркивает, что со стороны новой администрации есть явное желание наладить отношения с Берлином. США рассматривают Германию как важнейшего союзника, в том числе в вопросах противостояния Китаю, переговоров с Ираном и изменения климата. Решение проблемы вокруг «Северного потока — 2» позволит им сосредоточиться на общей повестке дня, добавляет FT.