В Японии арестовали подозреваемых в организации побега Карлоса Гона

Американские граждане Питер и Майкл Тейлоры, которых подозревают в причастности к побегу бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, арестованы в Японии. Об этом сообщило в среду агентство Кyodo.

Окружной суд Токио постановил, что первоначальный срок ареста на время последующих судебных разбирательств продлится до 12 марта. Он может быть продлен.

2 февраля Питер и Майкл Тейлоры были экстрадированы из США и доставлены в Японию по запросу прокуратуры Токио. Японская сторона также запросила экстрадицию гражданина Соединенных Штатов ливанского происхождения Джорджа Зайека. Его также подозревают в причастности к организации побега экс-главы автомобильного альянса.

Следствие подозревает, что Тейлор и его сын в декабре 2019 года встретились в одной из токийских гостиниц с Гоном, который перед этим бежал из-под домашнего ареста. Они вместе приехали в город Осака на юго-западе острова Хонсю. В международном аэропорту Осаки экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике, предназначенном для звуковой аппаратуры, в частный самолет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан.