Google вдвое снизит комиссию в магазине приложений для разработчиков

Корпорация Google планирует снизить с июля 2021 года комиссию для всех разработчиков приложений с 30% до 15%. Однако, как отмечается, пониженный процент будет распространяться только на первый заработанный за год $1 млн.

«Начиная с 1 июля 2021 года мы снижаем комиссию за обслуживание, которую получает Google Play, когда разработчик продает свои цифровые товары или услуги, до 15% на первый $1 млн дохода, который каждый разработчик получает ежегодно. Благодаря этому изменению 99% разработчиков во всем мире, которые продают цифровые товары и услуги с помощью Play, увидят снижение комиссий на 50%», — говорится в заявлении, опубликованном во вторник в официальном блоге компании.

В ноябре 2020 года компания Apple предприняла аналогичный шаг, заявив о снижении комиссии на 15% для некрупных разработчиков приложений. Сумма удерживается с продаж в онлайн-магазине App Store.