Google вдвое снизит комиссию в магазине приложений для разработчиков

Корпорация Google планирует снизить с июля 2021 года комиссию для всех разработчиков приложений с 30% до 15%. Однако, как отмечается, пониженный процент будет распространяться только на первый заработанный за год $1 млн.
«Начиная с 1 июля 2021 года мы снижаем комиссию за обслуживание, которую получает Google Play, когда разработчик продает свои цифровые товары или услуги, до 15% на первый $1 млн дохода, который каждый разработчик получает ежегодно. Благодаря этому изменению 99% разработчиков во всем мире, которые продают цифровые товары и услуги с помощью Play, увидят снижение комиссий на 50%», — говорится в заявлении, опубликованном во вторник в официальном блоге компании.
В ноябре 2020 года компания Apple предприняла аналогичный шаг, заявив о снижении комиссии на 15% для некрупных разработчиков приложений. Сумма удерживается с продаж в онлайн-магазине App Store.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016