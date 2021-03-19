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Telegram запустил голосовые чаты в каналах – их можно сохранять как подкасты

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Telegram запустил голосовые чаты в каналах – их можно сохранять как подкасты

Мессенджер Telegram сообщил о запуске голосовых чатов в каналах. Чаты не имеют ограничения по количеству участников, их можно сохранять как подкасты. Ранее голосовые чаты можно было запускать только в группах, а количество участников было ограничено 1 тыс. человек.

Теперь каждый канал или публичная группа могут превратиться в радиостанцию, которую одновременно могут слушать миллионы людей. В списке участников чата появились их биографии, чтобы администраторам было проще решить, кому предоставить слово. В биографии предлагается указывать свои профессиональные навыки, интересы или вопросы к спикерам. Администратор может разрешить слушателю принять участие в обсуждении, если он поднимет руку и попросит дать ему слово. Также администраторы смогут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат, например для приглашенных спикеров. Присоединиться к каналу можно не только от своего имени, но также и от имени своего канала.

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