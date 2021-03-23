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Райффайзен Банк Аваль откажется от Аваля в названии

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Райффайзен Банк Аваль откажется от Аваля в названии

Райффайзен Банк Аваль намерен направить 2 млрд 37,42 млн грн или половину чистой прибыли, полученной в 2020 году (4 млрд 74,83 млн грн) на выплату дивидендов, а вторую половину — на увеличение резервного фонда.

Соответствующее распределение чистой прибыли предлагается утвердить на собрании акционеров 23 апреля, свидетельствует его повестка в системе раскрытия НКЦБФР, сообщает Интефакс-Украина.

Согласно ей, собственники привилегированных акций (всего выпущено 50 млн таких акций) получат, как и четыре предыдущих года, 0,7 млн грн, а остальное — собственники простых именных (всего выпущено 61 млрд 495 млн 162,58 тыс. таких акций), что составит 33,12% к номиналу (0,1 грн) или около 3,3 копеек на акцию.

Это меньше, чем четыре предыдущих года, когда дивиденды по простым акциям колебались в пределах 57,9-69,5% от номинала, в частности, за 2019 год они были выплачены в размере 69,5%, за 2018 — 57,9%, за 2017 — 69,02% и за 2016 — 59,01%.

Помимо того в повестку дня собрания внесено утверждение нового официального названия банка — Райффайзен Банк.

Акционеры также планируют переизбрать наблюдательный совет банка и расширить его состав с восьми до девяти человек за счет за счет увеличения числа независимых членов с двух до трех.

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Райффайзен банк Аваль основан в 1992 году. На 30 сентября 2020 года крупнейшими акционерами его были Raiffeisen Bank International с 68,27% акций и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с 30%. Еще 1,19% принадлежали другим юрлицам и 0,54% — физлицам.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов РБА занимал 5-е место (113,628 млрд грн) среди 73 действовавших банков.

Райффайзен Банк Аваль, Raiffeisen
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