Гетманцев сообщил о шокирующих убытках, которые несет перерабатывающая отрасль

Отдельные вертикально интегрированные холдинги выиграли от снижения НДС на часть сельскохозяйственного сырья, а переработчики агропродукции получили убытки в шокирующих объемах, написал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Facebook.
Он уточнил, что провел в четверг встречу с представителями мукомольной и мясомолочной отраслей, в которой также приняли участие глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский и нардеп парламентской фракции «Слуга народа» Алексей Красов.
«Некоторые лоббисты одиозного решения на встречу не пришли и правильно сделали. Учитывая психологическое состояние представителей отраслей и то, что встреча была очной, закончиться могло по-разному», — написал Гетманцев.
Глава комитета заявил, что у принятого закона № 1115, снижающего НДС на часть с/х сырья с 20% до 14%, есть два последствия — рост цен на готовую продукцию и тенизация бизнеса.
«Даже не знаю, что хуже. Считаю, ошибку надо срочно исправлять», — подытожил Гетманцев в Facebook.
Ранее он сообщил в соцсети, что к нему обратилась группа предприятий-переработчиков мясных и молочных продуктов с просьбой разработать изменения в закон № 1115, которая устранит налоговую дискриминацию перерабатывающих предприятий, либо внедрит механизм государственной компенсации их убытков.
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