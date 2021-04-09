Украинцев ждет очередное повышение цены на газ

Годовая цена на газ для населения с 1 мая, скорее всего, будет выше нынешних 6,99 гривен за кубометр. Но конкретная цена пока неизвестна.
Об этом пишет РБК-Украина.
На сегодня ни один из крупных поставщиков не раскрывает свою цену на годовой продукт. Не под запись участники рынка рассказали изданию, что она точно не останется на уровне 6,99 гривен. При этом многие поставщики ждут ценовое предложение «Нафтогаза», чтобы понимать приблизительный порядок цен.
В то же время источник издания в правящих кругах говорит, что с 1 мая ожидается повышение цены на газ. Ожидается, что в годовых тарифах они будут на уровне 7,99 гривен за кубометр.
«Летом всем все равно, а вот зимой могут быть проблемы», — добавил источник.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016