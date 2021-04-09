Украинцев ждет очередное повышение цены на газ

Годовая цена на газ для населения с 1 мая, скорее всего, будет выше нынешних 6,99 гривен за кубометр. Но конкретная цена пока неизвестна.

Об этом пишет РБК-Украина.

На сегодня ни один из крупных поставщиков не раскрывает свою цену на годовой продукт. Не под запись участники рынка рассказали изданию, что она точно не останется на уровне 6,99 гривен. При этом многие поставщики ждут ценовое предложение «Нафтогаза», чтобы понимать приблизительный порядок цен.

В то же время источник издания в правящих кругах говорит, что с 1 мая ожидается повышение цены на газ. Ожидается, что в годовых тарифах они будут на уровне 7,99 гривен за кубометр.

«Летом всем все равно, а вот зимой могут быть проблемы», — добавил источник.