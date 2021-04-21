Белый дом прокомментировал фразу Путина о Шерхане и Табаки

Белый дом заявил, что не принимает на свой счет аллюзии президента РФ Владимира Путина из киплинговского «Маугли» о Шерхане и шакале Табаки, за которыми, видимо, имелись в виду страны Запада.

На брифинге Белого дома пресс-секретаря президента США Джен Псаки спросили, воспринимают ли в Белом доме эти слова на свой счет.

«Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа», — ответила Псаки.

Она также отметила, что власти США не считают, что отдельный пакет американских ограничительных мер в отношении России позволит незамедлительно изменить поведение Москвы.

«Мы никогда не ожидали и не прогнозировали, что один пакет санкций или какой-то отдельный набор санкций незамедлительно изменит поведение России», — сказала она.

При этом Псаки отметила, что правительства России и США продолжают рассматривать идею проведения личной встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, в Вашингтоне исходят из того, что такой саммит позволил бы обсудить сферы как сотрудничества, так и разногласий.

Ранее сегодня Путин заявил о недружественных акциях некоторых стран по отношению к России и сравнил «задирающие» Россию страны с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана.