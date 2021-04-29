Европарламент призвал отключить РФ от SWIFT в случае вторжения в Украину

Европарламент (ЕП) принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против «Северного потока — 2», Росатома, русских олигархов, а также к отключению РФ от международной платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Об этом говорится в тексте резолюции, за утверждение которого депутаты Европарламента проголосовали в четверг на сессии в Брюсселе. За резолюцию проголосовали 569 депутатов из присутствовавших 682, против проголосовали 67.
«Европейский парламент требует, чтобы Евросоюз сократил свою зависимость от России в сфере энергетики, и призывает институты ЕС и страны — члены Евросоюза остановить завершение строительства „Северного потока — 2“ и прекратить строительство Росатомом атомных электростанций, которым дают неоднозначные оценки в ЕС», — говорится в документе.
«Если военное развертывание на границе с Украиной превратится во вторжение Российской Федерации в Украину, в этих условиях импорт нефти и газа из России должен быть немедленно прекращен, Россия должна быть исключена из платежной системы SWIFT, все активы российских олигархов должны быть заморожены, а их визы в ЕС — аннулированы», — отмечается в резолюции.
Эта резолюция Европарламента, как и все остальные, носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению институтами ЕС.
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