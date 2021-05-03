Асад объявил о всеобщей амнистии в Сирии

Президент Сирии Башар Асад в воскресенье, 2 мая, издал указ о всеобщей амнистии в стране, сообщает государственное информагентство SANA.
«Амнистия полностью освобождает от наказания за проступки, правонарушения, уклонение от военной службы как внутри страны, так и за ее пределами, и другие преступления», — говорится в сообщении.
Амнистии подлежат правонарушения, совершенные до 2 мая 2021 года.
26 мая в Сирии должны состояться выборы президента. Они станут вторыми с начала войны. При этом постпред США в СБ ООН Линда Томас-Гринфилд уже заявила о том, что предстоящие выборы «не будут ни свободными, ни честными», а их цель — сохранить режим Асада.
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