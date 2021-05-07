Международные резервы Украины выросли благодаря крупному займу

Размер международных резервов Украины в течение апреля 2021 года вырос на 965,30 млн долларов (на 3,6%). На 1 мая размер резервов составил 28 000,06 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
С начала года резервы сократились на 1132,83 млн долларов (на 3,9%).
Как сообщалось, Министерство финансов Украины в конце апреля разместило еврооблигации на сумму 1,250 млрд долларов с погашением в 2029 году. Доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых.
Отметим, в апреле Национальный банк Украины ухудшил прогноз по размеру международных резервов на конец 2021 года до 29,8 млрд долларов. В январе НБУ ожидал объем на уровне 30,7 млрд долларов.
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