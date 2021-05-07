Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19, - Лукашенко

Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19. Ее намерены приспособить к штаммам коронавируса, которые появятся в будущем.
Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
«В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», — заявил он.
При этом он добавил, что белорусскую вакцину не спешат выводить на массовое применение.
«Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой... У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», — добавил он.
Отметим, ранее Лукашенко говорил, что Беларусь создаст свою вакцину до осени 2021 года.
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