Сегодня может состояться заседание СНБО, ждут новые санкции

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) состоится в пятницу, 14 мая, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник, близкий к аппарату СНБО.
«Заседание СНБО пройдет сегодня», — сказал собеседник агентства.
Повестка заседания пока не известна, начало в 16.00.
Как сообщает «РБК Украина», участие в заседании примет президент Владимир Зеленский.
"Будет продолжение санкций против части компаний, в отношении которых ограничения были введены в прошлом году«,- уточнил один из собеседников СМИ.
Пока неизвестно, против кого именно будут введены санкции.
Как сообщалось, 28 апреля замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что заседание СНБО по ситуации с безопасностью на админгранице с оккупированным Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях «состоится через несколько недель».
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