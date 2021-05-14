Сегодня может состояться заседание СНБО, ждут новые санкции

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) состоится в пятницу, 14 мая, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник, близкий к аппарату СНБО.

«Заседание СНБО пройдет сегодня», — сказал собеседник агентства.

Повестка заседания пока не известна, начало в 16.00.

Как сообщает «РБК Украина», участие в заседании примет президент Владимир Зеленский.

"Будет продолжение санкций против части компаний, в отношении которых ограничения были введены в прошлом году«,- уточнил один из собеседников СМИ.

Пока неизвестно, против кого именно будут введены санкции.

Как сообщалось, 28 апреля замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что заседание СНБО по ситуации с безопасностью на админгранице с оккупированным Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях «состоится через несколько недель».