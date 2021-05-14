Николаевская область снова попала в «оранжевую» зону

Николаевскую область вернули в «оранжевую» зону карантина. В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в Николаевской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,6% при норме не больше 20%. Область является единственным регионом в «оранжевой» зоне карантина и единственным регионом, где превышены показатели по COVID-19.

В то же время девять регионов уже соответствуют «зеленой» зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.

Отметим, только вчера Николаевскую и Черкасскую области перевели в «желтую» зону карантина. Они оставались последними регионами в «оранжевой» зоне.

Напомним, за вчера в Украине выявили 7562 новых случая COVID. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.