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В Германии арестовали бизнесмена, поставлявшего станки российской оборонке

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В Германии арестовали бизнесмена, поставлявшего станки российской оборонке

В Германии арестовали гражданина страны Александра С., обвиняемого в нарушении экспортных ограничений, сообщает федеральная прокуратура. По версии обвинения, он продавал промышленное оборудование посредникам в России, после чего они передавались российским оборонным предприятиям.

Ордер на арест Александра С. был выписан 12 мая. Он был арестован таможенным управлением уголовной полиции Лейпцига. В его доме и помещениях его компании прошли обыски. «Обвиняемый подозревается в нарушении закона о внешней торговле. В двух эпизодах он подозревается в экспорте товаров в Россию без необходимого разрешения... В двух других обвиняется в нарушении запрета на продажу и коммерческих действиях в интересах иностранной спецслужбы», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ордере на арест описываются детали обвинения. Обвиняемый — управляющий директор торговой компании в Саксонии. Она поддерживала деловые отношения с фирмой в России, которая, как утверждает прокуратура, контролируется российской спецслужбой. Российская фирма выступала в качестве посредника, закупая в Германии высококачественные станки, после чего те уходили российским предприятиям оборонного сектора.

Два контракта между российской и немецкой компанией были заключены в четвертом квартале 2018 года. Конечным получателем оборудования должны были стать российские оборонные предприятия, занимающиеся разработками в транспортной сфере. Прокуратура Германии пока не установила, относилось ли оборудование, поставленное в Россию, к продукции двойного назначения. Еще два эпизода купли-продажи были совершены в июне и июле 2019 года — в этом случае прокуратура подтвердила, что на экспорт направлялось оборудование двойного назначения. Чтобы скрыть, куда поставляются станки, в экспортных документах указывались подставные фирмы-посредники.

В федеральной прокуратуре напомнили, что с июля 2014 года поставка в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военной отрасли, запрещена.

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Это не первый случай, когда граждане Германии привлекаются к ответственности за нарушение режима санкций, введенного после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе. В начале марта предприниматель, задержанный по схожему обвинению, получил три года и штраф €8 млн, два года условно было назначено его сообщнику. Они продавали в Россию металлообрабатывающие станки, которые могут использоваться в военном ракетостроении. Чтобы скрыть нарушение экспортных ограничений, приговоренные также использовали цепочку фирм-посредников.

Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году, поводом стали события в Украине и аннексия Крыма. Санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, запрещают импорт и экспорт военной техники. Также запрет распространяется на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Кроме того, для России ограничен доступ к некоторым технологиям, в том числе в нефтяной отрасли.

Россия, санкции, ФРГ
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