Кабмин подаст в понедельник в Раду поправки в Налоговый кодекс

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ожидает в понедельник регистрации правительственного законопроекта с поправками в Налоговый кодекс («ресурсный» законопроект) в Верховной Раде.
«Мы ожидаем сегодня в Верховной Раде налоговый законопроект от Кабинета министров, очень важный анонсированный премьер-министром ранее, который позволит принести в бюджет до 60 млрд грн — с одной стороны. А с другой, позволит устранить перекосы и немотивированные налоговые льготы», — сказал Гетманцев на пресс-брифинге после совещательного заседания в парламенте в понедельник.
Кроме того, в порядке дня парламента — определение трех членов в комиссию по назначению главы Бюро экономической безопасности, отметил парламентарий.
Помимо этого, глава комитета отметил необходимость принятия законопроекта о налогообложении игорного бизнеса № 2317-д. По словам Даниила Гетманцева, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала 19 лицензий, за счет которых бюджет получил свыше 730 млн грн, что значительно меньше предусмотренных по этой статье бюджетных доходов.
«К сожалению, план не выполняется... Это говорит и о том, что часть организаторов игорного бизнеса находятся в тени», — отметил нардеп.
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