В Офисе президента хотят забрать у олигархов телевизор

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает возможной деолигархизацию новостных служб украинских телеканалов.
«Мне кажется, что деолигархизация новостных служб телеканалов когда-нибудь все-таки произойдёт в Украине. Конечно, крупный бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них (или почти все) решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Отметив, что «у президента нет своего телеканала, потому что он — не президент-олигарх», Тимошенко заявил, что «президент не договаривается с олигархами по телеканалам или с их менеджерами. Нам это не нужно».
«Сами наши шаги показывают, что мы делаем правильные решения. Люди это видят и умеют отделять правду от фэйков. В этом и есть наша задача как государства — отделять информацию от дезинформации», — сказал он.
При этом, говоря об Общественном телевидении, Тимошенко сказал: «Есть примеры, когда общественный вещатель является не нейтральным, а озвучивающим позицию других политических сил».
«Мне кажется это очень странным. Мне известны многие примеры в других странах, когда правительство назначает главу набсовета общественного телевидения либо сам набсовет, либо квоту, потому что они понимают: госбюджет выделяет на это немалые деньги и министерства часто недовольны их расходованием. А у нас в набсовете большинство — это общественные организации и представительство Верховной Рады в меньшинстве», — сказал он.
«Что касается Национальной общественной телерадиокомпании Украины, то можно много рассказывать о том, что рейтинга нет, а доверие есть. Но мы не первый день живем. Не существует доверия без рейтингов», — заявил Тимошенко.
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