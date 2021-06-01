Гетманцев зарегистрировал законопроект об увеличении суммы гарантирования до 600 тысяч

Глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев совместно с нардепами Ириной Аллахвердиевой, Викторией Кинзбурской и Юлией Диденко 28 мая зарегистрировал законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц (5542-1), которым предлагается поэтапно увеличить сумму гарантирования до 600 тыс. грн с 1 января 2023 года.

«Зарегистрировали с коллегами законопроект № 5542-1 (...), которым (среди прочего) предусмотрено увеличение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам с 200 тыс. грн до 400 тыс. грн уже со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2022 года, а с 1 января-2023 — увеличение гарантированной суммы в 600 тыс. грн», — написал Гетманцев в своем Telegram-канале во вторник.

Согласно тексту пояснительной записке, целью законопроекта является решение проблемы реструктуризации долговых обязательств Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) перед Минфином, приближение украинского законодательства в сфере функционирования системы гарантирования вкладов к законодательству ЕС и достижение необходимого уровня обеспеченности системы гарантирования вкладов физлиц, покрытие прогнозируемого объема рисков в банковской системе, увеличение суммы предельного размера возмещения средств.

Как сообщалось, во время банковского кризиса 2014-17 гг. для своевременных и полных выплат вкладчиков почти 90 неплатежеспособных банков Фонд был вынужден привлечь почти 80 млрд грн кредитных средств под рыночные 10-14% от правительства и Нацбанка Украины.

Фонд полностью рассчитался с НБУ, выплатив 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн — начисленные проценты, а также перечислил Минфину 19,6 млрд грн, из которых 7 млрд грн — проценты. Остаток долга перед государством сегодня составляет 46,94 млрд грн, по которым до 2031 года будет начислено еще 64,16 млрд грн процентов.