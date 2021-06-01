Reuters узнал о первых санкциях ЕС против Беларуси

Евросоюз готовит промежуточные санкции против белорусских авиационных чиновников и государственной авиакомпании «Белавиа» из-за скандала с рейсом Ryanair. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов.
ЕС сейчас занимается проработкой будущих санкций, которые должны ударить по важным для Беларуси секторам экономики — производству калийных удобрений, нефтяной промышленности, продаже облигаций.
Однако, чтобы оперативнее отреагировать на инцидент с Ryanair, власти ЕС намерены пока что принять промежуточный санкционный пакет. По словам собеседников агентства, 21 июня министры иностранных дел стран блока согласуют ограничения против нескольких физических и двух юридических лиц.
Ожидается, что под санкции попадут высокопоставленные чиновники белорусских Минобороны, Минтранса, военнослужащие из руководства ВВС, высокопоставленный сотрудник минского аэропорта, а также чиновник из гражданской авиации.
Кроме того, ограничения введут против государственной авиакомпании. Внесенным в санкционные списки лицам заморозят активы на территории Евросоюза, а также запретят въезд.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщала, что обсуждает с Парижем введение точечных санкций в связи с действиями белорусского режима и ситуацией с рейсом Ryanair.
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