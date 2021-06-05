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Руководство «Слуги народа» заявляет о попытках дискредитировать законопроект об олигархах

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Руководство «Слуги народа» заявляет о попытках дискредитировать законопроект об олигархах

Реакция отдельных политиков и представителей крупного бизнеса на президентский законопроект о деолигархизации говорит о том, что для многих из них он является «неудобным», полагают руководители «Слуги народа».

«Мы все увидели первую реакцию — влиятельные политические деятели начали неистово дискредитировать попытки президента лишить Украину олигархического влияния. Некоторые договорились уже до того, что олигархи — чуть ли не основа демократии в стране. Но кто, как не олигархи, поддерживали Януковича в свое время? Власть Януковича была высшим выражением олигархической модели в украинской политике. Все видели, чем это закончилось», — сказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в субботу.

По его словам, принять этот законопроект будет нелегко из-за сопротивления определенных кругов. Но парламентское большинство настроено довести дело до конца.

«После регистрации в парламенте любой законопроект прорабатывают в комитетах, голосуют в первом чтении, затем работают над поправками. Уверен, что к законопроекту об олигархах мы увидим тысячи поправок. Каждый депутат и каждая фракция захотят добавить что-то свое. Могут быть и альтернативные законопроекты. Но в итоге мы пройдем этот путь и примем этот важный закон», — подчеркнул Арахамия.

Глава фракции посоветовал внимательнее посмотреть на реакцию и действия всех, кого закон может касаться, и сделать свои выводы — кто в стране подыгрывает олигархам.

«Украинцам сейчас надо просто посмотреть, кто и как комментирует эту тему. Если просто пытаются дискредитировать идею и не предоставляют конкретных шагов, чтобы олигархи больше никогда не смогли влиять на всю страну ради своих интересов, то это и является помощью олигархам», — считает Арахамия.

Председатель политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко расценивает критику и сопротивление принятию законопроекта о деолигархизации как деструктивную позицию оппонентов, которую общество не поддержит.

«Мы хотим предоставить новые правила, которые изменят систему. Это абсолютно нормальное цивилизованное желание, которое направлено на то, чтобы в Украине было реальное верховенство права, а не верховенство денег. Наши оппоненты сейчас только критикуют, а не предлагают новые законодательные инструменты, чтобы убрать деструктивное влияние олигархов. Такая активность не может дать результата — общество ее не воспримет», — сказал Корниенко.

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По его словам, уже сейчас ощутима поддержка идей законопроекта рядовыми гражданами Украины во всех регионах страны, поскольку будущий закон будет иметь существенное влияние на жизнь каждого.

«Каждый украинец хочет получать достойную зарплату, пенсию, социальную помощь. Каждый хочет, чтобы выбранный им депутат отстаивал в парламенте именно его интересы, а не работал ради денег олигархов. Все мы хотим жить в успешной стране, на которую не влияют бизнес-интересы нескольких человек. А если кто-то считает, что это только разговоры, пусть вспомнит, как украинцы умеют отстаивать свое право на достойную жизнь», — подытожил лидер партии.

олигархи, Слуга народа
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