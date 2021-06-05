Коломойский и Порошенко попадут в реестр олигархов

Бизнесмен Игорь Коломойский и пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность», народный депутат Петр Порошенко подпадают под критерии включения в реестр олигархов. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».

«Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной раде есть, и он не один, потому господин Коломойский точно попадает в реестр... „Европейская солидарность“ осознает, что их лидер [Петр Порошенко] тоже автоматически попадает в реестр, и это тоже понятно», — заявил Малюська.

Президент Владимир Зеленский 2 июня внес в Верховную Раду законопроект, в котором уточняется определение олигархов и регламентируются взаимоотношения органов власти с ними.

Зеленский предложил считать олигархами лиц, имеющих значительное влияние на политическую и экономическую жизнь страны, а также контролирующих основные СМИ.

Ранее Зеленский сам назвал несколько фамилий, которые могут попасть в реестр олигархов, среди которых были Коломойский и Порошенко. «Фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно — ты готов работать законно и прозрачно. Хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих? Первое — поддерживается. Второе — заканчивается», — отмечал он.

Игорь Коломойский владеет телеканалом «1 + 1». У бывшего президента Петра Порошенко под контролем находятся два телеканала — «5 канал» и «Прямой».