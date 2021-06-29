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Байден обещает не допустить создания Ираном ядерного оружия
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Байден обещает не допустить создания Ираном ядерного оружия
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Байден обещает не допустить создания Ираном ядерного оружия

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Байден обещает не допустить создания Ираном ядерного оружия

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова поддерживать усилия Тель-Авива по обеспечению обороны, а также о том, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Иран создал собственное ядерное оружие.

«Мы привержены непоколебимой приверженности обеспечению вашей (Израиля — Ред.) самообороны. И сегодня мы будем обсуждать широкий спектр проблем, включая Иран. Могу сказать: при мне Иран не получит ядерное оружие», — сказал Байден на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином в Вашингтоне.

Американский президент отметил, что его команда уже тесно сотрудничает с новым правительством Израиля и он «с нетерпением ждет возможности очень скоро принять премьер-министра Беннета в Белом доме».

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США «полностью поддерживают нормализацию отношений между Израилем и странами Ближнего Востока», а также «важный прогресс в восстановлении более широкого блока мира и стабильности», сказал Байден.

Иран, Израиль, ядерное оружие, Джо Байден
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