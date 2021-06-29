В Украине за сутки 182 новых случая заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 582 человека, умерли 5 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 28 июня 2021 в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 10, медработников — 3). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 322 человека; летальных случаев — 5; выздоровели — 582 человека», — указывается в сообщении на телеграм-канале.
Днем ранее, 28 июня сообщалось о 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 27 июня зафиксировано 450 новых инфицированных коронавирусом, 26 июня сообщалось о 756 новых больных Covid-19, 25 июня, сообщалось о 876 новых случаях заболевания Covid-19, 24 июня было зафиксировано 937 новых случаев инфицирования коронавирусом, 23 июня — 835 заболевших.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 234 463 человека, выздоровели 2 164 374 человека, летальных случаев — 52 300.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.
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