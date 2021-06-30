Путин назвал сказку «Колобок» одним из важнейших для него произведений

Президент РФ Владимир Путин считает роман Льва Толстого «Война и мир», Концерт № 1 Петра Чайковского и сказку «Колобок» важнейшими произведениями, которые оказали на него влияние. Об этом он сказал во время прямой линии, сообщают российские СМИ.

Глава Кремля посоветовал чиновникам обратить особое внимание на русскую сказку, так как если они будут «принимать за чистую правду льстивые речи», то рискуют «быть съеденными».