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В Грузии не удалось провести марш представителей ЛГБТ-сообщества

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В Грузии не удалось провести марш представителей ЛГБТ-сообщества

Марш представителей ЛГБТ-сообщества в Тбилиси, запланированный на понедельник, отменен. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«От имени Tbilisi Pride мы хотим заявить, что марш чести под лозунгом „За солидарность“ сегодня не состоится. Власть не то, чтобы не смогла обеспечить безопасность нашей общины и сторонников, а своими активными действиями помешала нам воспользоваться правом собраний», — сказано в заявлении, опубликованном в Facebook.

В организации считают, что полиция должным образом не реагирует на правонарушения и винят во всем власть, а также Патриархию Грузии. «С учетом сегодняшних событий у нас нет ожиданий, что МВД адекватно будет выполнять свои обязанности, так как видим, что они не реагируют на факты насилия, происходящие у них на глазах, а огромная волна ненависти, за которой мы наблюдаем, поддержана и воодушевлена властью и Патриархией», — добавили в организации.

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В понедельник в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Против мероприятия категорически выступают сторонники традиционных ценностей и представители духовенства. Тысячи людей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже противники ЛГБТ-сообщества переместились к зданию парламента. У парламента защитники традиционных ценностей устроили потасовку с журналистами, в ходе которой пострадали десятки телеоператоров и корреспондентов.

Грузия, ЛГБТ
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