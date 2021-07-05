В Грузии не удалось провести марш представителей ЛГБТ-сообщества

Марш представителей ЛГБТ-сообщества в Тбилиси, запланированный на понедельник, отменен. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«От имени Tbilisi Pride мы хотим заявить, что марш чести под лозунгом „За солидарность“ сегодня не состоится. Власть не то, чтобы не смогла обеспечить безопасность нашей общины и сторонников, а своими активными действиями помешала нам воспользоваться правом собраний», — сказано в заявлении, опубликованном в Facebook.
В организации считают, что полиция должным образом не реагирует на правонарушения и винят во всем власть, а также Патриархию Грузии. «С учетом сегодняшних событий у нас нет ожиданий, что МВД адекватно будет выполнять свои обязанности, так как видим, что они не реагируют на факты насилия, происходящие у них на глазах, а огромная волна ненависти, за которой мы наблюдаем, поддержана и воодушевлена властью и Патриархией», — добавили в организации.
В понедельник в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Против мероприятия категорически выступают сторонники традиционных ценностей и представители духовенства. Тысячи людей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже противники ЛГБТ-сообщества переместились к зданию парламента. У парламента защитники традиционных ценностей устроили потасовку с журналистами, в ходе которой пострадали десятки телеоператоров и корреспондентов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016