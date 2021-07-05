Украинцы считают, что законопроект Зеленского не страшен для олигархов

Более половины украинцев считают, что президентский закон о деолигархизации не является угрозой для олигархов.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного КМИС с 22 по 29 июня.
56,4% считают, что закон о деолигархизации не угрожает олигархам и только 20,4% респондентов считают, что он представляет для них угрозу.
Еще 23,2% не определились или отказались отвечать на вопросы.
Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшета. Опрошено 2031 респондента, проживающих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% — для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% — для показателей близких к 5%.
Напомним, 1 июля Верховная Рада в первом чтении приняли президентский законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)».
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