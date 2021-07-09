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ГБР проверяет информацию о присвоении подчиненными Кличко средств при строительстве Бортнической станции аэрации

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ГБР проверяет информацию о присвоении подчиненными Кличко средств при строительстве Бортнической станции аэрации

Государственное бюро расследований (ГБР) проверяет информацию о присвоении должностными лицами Киевской городской государственной администрации (КГГА) и «Киевводоканала» средств при строительстве первой очереди Бортнической станции аэрации в Киеве и реконструкции коммунальных объектов.

«По предварительным данным, чиновники превысили служебное положение и завысили стоимость проведенных работ и закупленных материалов на общую сумму более 150 млн грн. Изучается возможность вывода этих средств через подконтрольные организации при содействии должностных лиц налоговой», — сообщает пресс-служба ГБР.

Также установлено, что «Киевводоканал» в 2020 году после проведения двух тендеров на выполнение строительных работ по реконструкции участка Сырецкого самотечного канализационного коллектора в Подольском районе и канализационного коллектора в Оболонском районе Киева использовали железобетонные трубы, стоимость и технические показатели которых были значительно ниже, чем заявленные в тендерной документации на сайте «Прозорро».

Во время обысков на предприятиях сотрудники ГБР изъяли документацию, касающуюся выполнения строительных работ на вышеуказанных объектах. Причастные лица устанавливаются.

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Начато досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 УК Украины).

Ранее в «Киевводоканале» сообщили, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли к ним с обысками в главный офис.

ГБР, Бортническая станция аэрации
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