ГБР проверяет информацию о присвоении подчиненными Кличко средств при строительстве Бортнической станции аэрации

Государственное бюро расследований (ГБР) проверяет информацию о присвоении должностными лицами Киевской городской государственной администрации (КГГА) и «Киевводоканала» средств при строительстве первой очереди Бортнической станции аэрации в Киеве и реконструкции коммунальных объектов.

«По предварительным данным, чиновники превысили служебное положение и завысили стоимость проведенных работ и закупленных материалов на общую сумму более 150 млн грн. Изучается возможность вывода этих средств через подконтрольные организации при содействии должностных лиц налоговой», — сообщает пресс-служба ГБР.

Также установлено, что «Киевводоканал» в 2020 году после проведения двух тендеров на выполнение строительных работ по реконструкции участка Сырецкого самотечного канализационного коллектора в Подольском районе и канализационного коллектора в Оболонском районе Киева использовали железобетонные трубы, стоимость и технические показатели которых были значительно ниже, чем заявленные в тендерной документации на сайте «Прозорро».

Во время обысков на предприятиях сотрудники ГБР изъяли документацию, касающуюся выполнения строительных работ на вышеуказанных объектах. Причастные лица устанавливаются.

Начато досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 УК Украины).

Ранее в «Киевводоканале» сообщили, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли к ним с обысками в главный офис.