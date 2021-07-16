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Депутаты подали более 10 тысяч поправок к «ресурсному» законопроекту

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Депутаты подали более 10 тысяч поправок к «ресурсному» законопроекту

Народные депутаты подали более 10 тыс. поправок ко второму чтению правительственного «ресурсного» законопроекта № 5600 о повышении ряда налоговых ставок, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«В антиолигархический налоговый закон № 5600 подано более 10 тыс. поправок небезразличных народных депутатов. Больше (16 тыс.) было подано только в „антиколомойский“ закон. Таким образом, количество поправок кратно превышает количество норм проекта», — написал нардеп в пятницу в Телеграм-канале.

«Не будем называть их спамом, но отметим, что на спам у нас всегда есть антиспам-процедуры. Это, возможно, нас несколько задержит, но точно не остановит на пути к ликвидации льгот, милых сердцу разного уровня олигархов, а также пробелов и уклонистских схем», — добавил он.

В то же время замглавы комитета Ярослав Железняк указал, что количество поправок может увеличиться на несколько тысяч.

«Секретариат начал сводить правки к налоговому законопроекту № 5600. Пока понятно, что их больше 10 тыс. Но учитывая, что некоторые коллеги специально подавали в формате сканов, то число может увеличиться еще на несколько тысяч», — отметил он в Телеграм-канале.

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Как сообщалось, Рада 1 июля 2021 года приняла за основу правительственный законопроект № 5600 с поправками в Налоговый кодекс и другие законы. Законопроект, в частности, предлагает повысить ряд налоговых ставок, установить ограничения для крупных налогоплательщиков на перенос убытков прошлых периодов, ограничить права крупных налогоплательщиков на использование накопленных убытков прошлых лет, запретить выезд за пределы страны руководителям предприятий с налоговым долгом, сократить предельные сроки регистрации плательщиками НДС налоговых накладных и срок на включение налоговой накладной в состав налогового кредита.

налоги, Верховная Рада, Даниил Гетманцев
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