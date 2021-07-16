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В Японии гроздь винограда продали за $12,7 тыс

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В Японии гроздь винограда продали за $12,7 тыс

Гроздь винограда редкого сорта «римский рубин» была в пятницу продана на аукционе в городе Канадзава (префектура Исикава) за рекордные 1,4 млн иен ($12,7 тыс.). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что уже третий год подряд на аукционе в Канадзаве бьется рекорд стоимости грозди «римского рубина». В этом году ее купил владелец сети японских супермаркетов на Тайване.

«Римский рубин» выведен японскими селекционерами в 2008 году. Его алые покрытые тонкой кожицей ягоды сопоставимы по размерам с шарами для пинг-понга, а их сочная мякоть насыщена сладостью, которая характерна для этого сорта. Согласно стандартам, доля сахара должна составлять не менее 18% от содержимого плодов элитного винограда. Поэтому в Японии «римский рубин» пользуется особой популярностью среди любителей сладких деликатесов.

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В Японии высоко ценятся некоторые сорта фруктов и ягод, стоимость которых может превышать несколько тысяч, а то и десятков тысяч долларов. К примеру, в позапрошлом году пару дынь сорта «юбари», отличающегося оранжевой мякотью и тонким ароматом, продали за рекордные $45 тыс.

Япония, виноград
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