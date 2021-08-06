Цена на газ в Европе поднялась выше 540 долларов

Цена на газ в Европе обновила максимум и превысила 6 августа уровень 540 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на крупнейшем в ЕС газовом хабе TTF в Нидерландах.
Не последнюю роль в росте стоимости газа сыграло снижение «Газпромом» более чем в два раза прокачки по газопроводу «Ямал-Европа» через территорию Польши. При этом загрузка «Северного потока» сохраняется на высоком уровне.
Также на газовые котировки повлияла остановка российской компанией с 4 августа заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. Из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд кубометров в них восполнено к началу августа только 27,6 млрд. Отставание заполнения ПХГ составляет 27,9 млрд кубометров, по сравнению с уровнем запасов в июле прошлого года.
Спрос на газ в Европе растет из-за быстрого восстановления экономики после пандемии, а также холодной зимы и жаркого лета, вызвавших рост потребления электроэнергии.
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