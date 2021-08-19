Киевское метро изменит график работы 23-24 августа

В связи с празднованием Дня государственного флага Украины и 30-й годовщины независимости Украины в Киеве в понедельник и вторник, 23-24 августа, запланированы изменения в работе столичного метрополитена, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«23 августа в течение дня закроют вход и выход станции метро „Золотые ворота“, который расположен на ул. Владимирской. 24 августа с начала движения до 13:00 закроют вход и выход станции метро „Майдан Независимости“ и переход между станциями „Майдан Независимости“ и „Крещатик“ (проезд поездов осуществлять без остановки на станции „Майдан Независимости“)», — говорится в сообщении.
24 августа с 8:00 до 13:00 будет закрыт вход и выход станции метро «Крещатик», который расположен на Аллее Героев Небесной Сотни.
При этом, в ночь на 25 августа метрополитен будет работать на 2 часа дольше.
«В случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (начало концерта в 18:30), в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро «Олимпийская». Также после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытии) входа станций метрополитена «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта», — подчеркнули в КГГА.
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