Каждый третий украинец хотел бы работать за границей

Треть граждан Украины хотела бы работать за границей, свидетельствуют результаты исследования «Поколение независимости: ценности и мотивации», проведенного социологической группой «Рейтинг» и презентованного в четверг на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

33% опрошенных хотели бы работать за границей, в то время как 65% не хотели бы, 2% респондентов затруднились ответить.

Среди поколения независимости 54% респондентов в возрасте 16-24 лет изъявили желание работать за границей, 44% — нет, среди 25-30 летних — работать за границей хотят 42% (не хотят 56%).

Среди мотивов желающих работать за границей: высокая зарплата — 71%, лучшие условия жизни — 57%, лучшие условия труда — 22%, больше возможностей самореализации — 21%, другое — 2%, затруднились ответить — 1%.

Опрос проводился 20 июля-9 августа 2021 года. В ходе исследования было опрошено методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонного интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 20 тыс. респондентов возрастом от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка выборки не более 1,0%.