СНБО поручил вернуть в госсобственность «Черкассыгаз», - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) отдал протокольное поручение о возврате АО «Черкассыгаз» в государственную собственность, сообщил секретарь совета Алексей Данилов.

«Рассматривали вопрос возвращения в госсобственность предприятия „Черскассыгаз“, был доклад министра энергетики по этому поводу, и было принято протокольное поручение, касающееся возврата этого предприятия в госсобственность, которого незаконным способом путем мошеннических манипуляций государство было лишено», — сказал Данилов во время брифинга по результатам заседания СНБО в пятницу.