Против «Крымской платформы» за российские деньги работали 15 тысяч ботов, - СБУ

Киберспециалисты СБУ разоблачили в Киеве мощную ботоферму. Ее задачей было распространять через соцсети антиукраинские заявления и дезинформацию о результатах проведения «Крымской платформы».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным пресс-службы, основная деятельность была сфокусирована на сетях Facebook, Instagram и Tik-Tok для чего администрировали более 15 тыс. анонимных аккаунтов. Свои сообщения публиковали от имени «рядовых граждан».

Установлено, что среди организаторов было четверо жителей Киева. Для информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в Центральном районе столицы. Деньги за публикации получали с территории РФ через запрещенные в Украине электронные платежные системы, отметили в пресс-службе.

Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили:

300 модемов для доступа к интернету,

несколько тысяч сим-карт разных операторов мобильной связи,

десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.