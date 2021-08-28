Против «Крымской платформы» за российские деньги работали 15 тысяч ботов, - СБУ

Киберспециалисты СБУ разоблачили в Киеве мощную ботоферму. Ее задачей было распространять через соцсети антиукраинские заявления и дезинформацию о результатах проведения «Крымской платформы».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным пресс-службы, основная деятельность была сфокусирована на сетях Facebook, Instagram и Tik-Tok для чего администрировали более 15 тыс. анонимных аккаунтов. Свои сообщения публиковали от имени «рядовых граждан».
Установлено, что среди организаторов было четверо жителей Киева. Для информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в Центральном районе столицы. Деньги за публикации получали с территории РФ через запрещенные в Украине электронные платежные системы, отметили в пресс-службе.
Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили:
300 модемов для доступа к интернету,
несколько тысяч сим-карт разных операторов мобильной связи,
десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016